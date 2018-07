Marquez luta em 14 de setembro. Rival deve ser Bradley

Juan Manuel Marquez anunciou seu retorno aos ringues para 14 de setembro, em Las Vegas, no ringue do Thomas & Mack Center. O rival ainda não está definido, mas o mexicano afirmou que gostaria de enfrentar o americano Timothy Bradley. “Seria muito importante para minha carreira um quinto título mundial em cinco categorias, algo inédito para o boxe mexicano”, disse Marquez, referindo-se ao cinturão dos meio-médios da Organização Mundial de Boxe.

Outra opção para Marquez é Mike Alvarado, mas parece que quem deve pegar o americano é o filipino Manny Pacquiao, em outubro, em Macau.

Aos 39 anos, Marquez disse que tomou a decisão de seguir em atividade após uma reunião que teve com a família. “Acho que posso disputar mais duas ou três lutas, pois me sinto bem física e mentalmente”, disse o lutador, que possui o cartel com 55 vitórias, seis derrotas e um empate. Seu último combate foi em dezembro, quando nocauteou Pacquiao.

Bradley está invicto, após 30 duelos. Ele soma 12 nocautes. Sua última luta foi uma duríssima vitória sobre Ruslan Provodnikov, que chegou a derrubá-lo.