Juan Manuel Marquez desembarcou na Cidade do México ainda bastante revoltado com a derrota para Manny Pacquiao. “Só tenho uma derrota na carreira e foi para Floyd Mayweather”, disse o pugilista, que se rotulou de “campeão sem cinturão”. Ele disse que uma de suas exigências para enfrentar Pacquiao pela quarta vez será que a luta seja realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México.