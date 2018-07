A Comissão Atlética de Nevada decidiu o juiz, os jurados e anunciou a bolsa de Juan Manuel Marquez e Timothy Bradley para o duelo de 12 de outubro, em Las Vegas, no ringue do Thomas & Mack Center.

O juiz será o veterano Robert Byrd, que receberá US$ 5 mil, enquanto os jurados serão Robert Hoyle, Patricia Morse-Jarman e Glenn Feldman. Com US$ 3,5 mil para cada um.

A bolsa de Marquez atinge US$ 6 milhões e a de Bradley, US$ 4,1 milhões.