Martinez desembarca dia 20 em Buenos Aires

Sergio Martinez, campeão dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe, desembarca dia 20 em Buenos Aires para o duelo com o britânico Martin Murray, dia 27, no Estádio Jose Amalfitani, do Velez Sarsfield.

Martinez, de 28 anos, está em Madri, onde realiza os últimos trabalhos com os sparrings. Segundo um assessor de “Maravilla”, mais de 900 pedidos de entrevistados já foram feitos.

Caso vença, Martinez deverá proporcionar uma revhance para o mexicano Julio Cesar Chavez Jr., de quem ganhou o cinturão em setembro do ano passado.