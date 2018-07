Martinez diz que lutará na Argentina em maio

Sergio Martinez, campeão mundial dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe, anunciou que sua próxima luta será em Buenos Aires, no mês de maio. “Por causa do tempo, acho que o combate não poderá ser em um local aberto”, disse o pugilista, referindo-se ao Estádio Monumental de Nuñez, do River Plate, seu time do coração. Adversário e local ainda serão definidos. Martinez esteve na capital argentina divulgando seu livro “Coração de Rei”. Ele sofrerá uma cirurgia no joelho, dia 12 de novembro, em Madri, para corrigir uma lesão no joelho.