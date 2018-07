Em recente entrevista, Sergio Martinez disse estar ansioso para enfrentar Miguel Cotto, dia 7 de junho, em Nova York. Mas o argentino sofre com dores fortes no joelho, recém-operado e que ainda precisa de cuidados. “Não corro há um ano e tenho grandes inchaços após os treinos. Preciso ficar muito tempo com bolsas de gelo”, disse Martinez, que se considera mais forte que o adversário porto-riquenho.