Em recuperação de um série de lesões, o argentino Sergio Martinez só vai definir seu próximo rival em setembro. Segundo Sampson Lewkowicz. empresário do campeão dos médios do Conselho Mundial de Boxe, o adversário vai ser escolhido depois de alguns resultados. Os mais cotados para duelar com Martinez em março ou abril são: Gennady Golovkin, Peter Quillin, Daniel Geale e uma revanche com Julio Cesar Chavez Jr.