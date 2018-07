Matthysse tem fratura na órbita do olho direito

O argentino Lucas Matthysse sofreu uma fratura no olho direito na derrota para o norte-americano Danny Garcia, sábado, em Las Vegas. O tempo de recuperação será de dois meses.

A lesão ocorreu no quarto assalto e foi piorando até o oitavo, quando o inchaço quase paralisou o combate. Matthysse também teve uma lesão na mão direita.

Eu estava no mesmo avião de Matthysse de Las Vegas a Dallas, no domingo. Simpático, o boxeador confia que sua boa atuação, apesar da derrota, pode lhe garantir uma revanche com Garcia. “Ele pega como um animal, ainda bem que não me pegou em cheio”, afirmou Garcia a um membro da equipe de Matthysse.