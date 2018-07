Mayweather anuncia próximo rival até dia 25

O anúncio do próximo rival de Floyd Mayweather será feito até o dia 25. A informação foi dada por Stephen Espinoza, diretor de esportes do canal Showtime, que contratou o boxeador norte-americano por seis lutas. A do dia 3 de maio, em Las Vegas, será a terceira de Mayweather com a emissora norte-americana.

Na Argentina, dá-se como certa a escolha de Marcos Maidana como adversário de Mayweather, deixando o britânico Amir Khan de fora. O lutador europeu pode fazer uma das preliminares, diante do norte-americano Adrien Broner, que perdeu para Maidana em dezembro.