Mayweather assina contrato com Showtime

O canal Showtime deu um nocaute no rival HBO, ao anunciar ontem a contratação por 30 meses (seis lutas) do norte-americano Floyd Mayweather. Os valores não foram divulgados, mas os rumores é de que são os maiores da história do esporte.

A primeira luta sob efeito do contrato será dia 4 de maio, no MGM Hotel, em Las Vegas, quando Mayweather, que completa 36 anos no domingo, vai enfrentar o compatriota Robert Guerrero.

O supercampeão é o líder de vendas no pay per view. Suas lutas já foram negociadas com 9,6 milhões de residências, que geraram US$ 543 milhões. Quatro de suas lutas estão entre as mais vendidas na categoria fora dos pesos pesados: Mayweather x Oscar De La Hoya (US$ 136.853.700), Mayweather x Cotto (US$ 94.000.000), Mayweather x Ortiz (US$ 78.,440.000) e Mayweather x Mosley (US$ 78.330.000).

Contra Miguel Cotto, Mayweather recebeu a histórica bolsa de US$ 32 milhões.