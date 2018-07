Mayweather dá uma aula para Canelo

O mexicano Saul Canelo Alvarez não foi páreo para o norte-americano Floyd Mayweather, neste início de madrugada de domingo, no ringue do Hotel MGM, em Las Vegas. Com uma habilidade incomum, “Money” venceu por pontos e conquistou o título dos médios-ligeiros do Conselho Mundial de Boxe (CMB). De quebra, o pugilista ainda recebeu de prêmio um cinturão de ouro do CMB. “Não sei se foi minha melhor luta na carreira, mas pude mostrar minhas habilidade”, disse o invicto campeão, de 36 anos, que agora soma 45 vitórias.

Mayweather teve o reconhecimento do adversário após a luta. “Ele é um grande lutador. Sabíamos de sua esperteza em cima do ringue, mas não soube como pegá-lo”, disse Canelo, de 23 anos, que perdeu pela primeira vez em 43 lutas.

Com o apoio dos torcedores mexicanos, que eram maioria no ginásio, Canelo enfrentou desde o início dificuldades com a mudança de estilo de Mayweather a cada round. Começou no ataque, passou a rodar o adversário, foi para o ataque, lutou a curta distância, buscou os golpes longos, enfim deu uma aula de como se joga o boxe.

Com o desempenho dos lutadores no ringue, a partir já do quarto round os mexicanos pareciam conformados com a derrota e já se ouvia os primeiros gritos de “USA, USA”.

Depois de mais uma vitória, que lhe valeu US$ 41,5 milhões de bolsa, Mayweather não quis falar de futuro. “Quero férias com a minha família.” O que se espera é que “Money” possa enfrentar no início de 2014 o compatriota Timothy Bradley, caso ele vença o mexicano Juan Manuel Marquez, dia 12 de outubro, também no Hotel MGM, em Las Vegas.