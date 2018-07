Floyd Mayweather se profissionalizou em 1996, ao assinar contrato com a Top Rank, de Bob Arum. Em 2006, os dois romperam e cansaram de trocar farpas. Pois domingo, durante o Super Bowl, em Dallas, ambos sentaram lado a lado e posaram para fotos. “Nada sobre boxe foi falado”, disseram. Duvido. Parece que as besteiras fora do ringue acordaram Mayweather para o duelo com Pacquiao. Só nos resta torcer.