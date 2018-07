A luta ainda não está confirmada, mas a bolsa de apostas de Las Vegas aponta Floyd Mayweather favorito na proporção de 3 por 1 diante de Manny Pacquiao. Desde 2008, quando enfrentou Oscar De La Hoya, que o filipino não entra no ringue como favorito.

Quem apostar US$ 300 em Mayweather, vai receber US$ 100 no caso de triunfo do norte-americano, enquanto quem apostar US$ 100 na vitória do asiático vai receber US$ 300.

Façam suas apostas!