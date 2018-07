Mayweather e Pacquiao: os esportistas que mais ganharam dinheiro

A revista Forbes relacionou os 100 esportistas mais bem pagos. Floyd Mayweather lidera com US$ 85 milhões, seguido por Manny Pacquiao: US$ 62 milhões. Detalhe: Mayweather ganhou todo o dinheiro com as bolsas de suas lutas. Pacquiao recebeu US$ 6 milhões com patrocínio.

A lista segue com Tiger Woods (US$ 59,4 milhões), LeBron James (US$ 53 mi), Roger Federer (US$ 52,7 mi), Kobe Bryant (US$ 52,3 mi), Phil Mickelson (US$ 47,8 mi), David Beckham (US$ 46 mi), Cristiano Ronaldo (US$ 42,5 mi), Peyton Manning (US$ 42,4 mi).