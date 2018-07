Mayweather exige revanche com Pacquiao

Um dos motivos que estão dificultando o acerto para a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao é a exigência do norte-americano para que ocorra uma revanche. O primeiro duelo pode ser em maio e o segundo em setembro. “Para nós não há problema algum”, diz Freddie Roach, técnico do filipino. “Mesmo porque Manny será o vencedor”, completou o treinador antes da viagem de Macau até Los Angeles.

Pacquiao desembarcou ontem em Manila e disse que estão reservados US$ 180 milhões para o combate. Floyd ficaria com US$ 100 milhões. Bob Arum espera arrecadar mais de US$ 1 bilhão com o esperado duelo, pois pretende colocar o evento no pay-per-view na China.

Os canais Showtime e HBO aceitam dividir a transmissão, assim como fizeram com sucesso em 2002 na luta entre Mike Tyson x Lennox Lewis.

Roach aproveitou para dar uma cutucada em Floyd. “Ele tem medo de perder a invencibilidade. Mas Ali perdeu, Robinson perdeu, Leonard perdeu e seguiram entre os maiores de todos os tempos. O que coloca um lutador na história é o fato de enfrentar os melhores.”