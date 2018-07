Mayweather fala com Pacquiao pelo telefone

Floyd Mayweather ligou para Manny Pacquiao na quarta-feira à noite. A única revelação da conversa, de cerca de dois minutos, foi que o norte-americano disse que aceita a divisão da bolsa em 50/50.

Um ponto a ser acertado é a data da luta. Mayweather, por contrato, é obrigado a lutar dia 5 de maio. Pacquiao, com a supervisão de Bob Arum, quer o dia 26. Outra questão: o local. Mayweather está acertado com o MGM Hotel. Arum quer a luta em uma arena para pelos menos 40 mil espectadores. No MGM só cabe 17 mil.

Tenho uma opinião. Se colocasse o Don King na parada, o negócio já tinha fechado.

Mais um round a qualquer hora.