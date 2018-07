Mayweather já está no peso para pegar Guerrero

Pode-se falar quase de tudo sobre Floyd Mayweather, mas o que não se pode dizer é que o norte-americano não se prepara para as lutas. Há um ano sem se apresentar, aos 36 anos de idade, depois de passar um período curto na cadeira, o “craque” está com 148 libras, uma apenas acima para o combate de 4 de maio contra Robert Guerrero, em Las Vegas. Guerrero, por sua vez, estava com 159 libras há poucos dias…quase cinco quilos acima do limite da categoria dos meio-médios.