Mayweather pode trocar Las Vegas por NYC

Brett Yormark, CEO do Barclays Center e dos time de basquete do Brooklyn Nets, quer levar a próxima luta de Floyd Mayweather para Nova York. “Eu sou um cara de grandes eventos”, disse Yormark. “Eu quero fazer o Super Bowl do boxe aqui em Nova York e eu vou trabalhar incansavelmente para convencer a empresa Golden Boy Promotions de que uma luta de Mayweather em Nova York poderia ser muito maior, na maior cidade. O apelido dele é Money (dinheiro), bem, “Money” precisa vir para a cidade do dinheiro.”

Yomark acompanhou a vitória de Mayweather sobre Saul Canelo Alvarez, dia 14, em Las Vegas, e ficou impressionado. “Mayweather transcende o boxe, em todos os lugares que eu fui em Las Vegas e, no caminho até lá, as pessoas estavam falando sobre a luta.”