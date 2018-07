Mayweather vai tentar minar os nervos de Canelo

Floyd Mayweather vai tentar de todas as formas tirar a tranquilidade de Saul Canelo Alvarez antes do início do combate. O que se comenta aqui em Las Vegas é que o norte-americano tem receio do fato de que o mexicano deve subir no ringue perto dos 77 quilos, ou seja quase dez acima do peso combinado (68,9 quilos), devido à alimentação a que é submetido após a pesagem. Isso é normal no boxe, pois o peso é averiguado um dia antes da luta.

Mayweather, ao contrário de Canelo, não ganha tanto peso. Inclusive não atingiu os 68,9 quilos combinados para esta noite. “Money” chegou apenas aos 68,2 quilos.