Mayweather vai ver Pacquiao x Mosley

A luta entre o boxeador filipino Manny Pacquiao e o norte-americano Shane Mosley, sábado, em Las Vegas, terá um espectador ilustre no Ginásio do Hotel MGM. Trata-se de Floyd Mayweather. O americano garantiu presença nas primeiras fileiras para acompanhar o duelo do seu “futuro adversário”. “Quero ver de perto o que terei pela frente”, disse o Garoto Bonito, de 34 anos, que está invicto na carreira profissional, com 41 vitórias, sendo 25 nocautes.

Mayweather afirmou que espera um triunfo de Pacquiao, pois o considera mais perigoso que Mosley, a quem venceu, por pontos, em maio passado. Aliás, esta foi sua última luta. Depois disso, Mayweather passou por vários problemas fora do ringue e inclusive responde processo por ter agredido sua ex-esposa.

Um possível duelo entre Mayweather e Pacquiao deverá quebrar todos os recordes financeiros no boxe. A bolsa de cada lutador atingiu a cifra de US$ 50 milhões (cerca de R$ 90 milhões) e com a demora no acerto das negociações já especulou-se que o valor pode chegar aos US$ 100 milhões. Toda a movimentação econômica da luta pode atingir US$ 2 bilhões.

Pacquiao e Mosley desembarcam nesta terça-feira em Las Vegas para a luta de sábado. O filipino é o favorito na bolsa de apostas na proporção de 6 por 1. Ganhador de oito títulos mundiais em categorias diferentes, Pacquiao, de 32 anos, soma 52 vitórias, com 38 nocautes, e três derrotas. Mosley, de 39 anos, ex-campeão dos leves, meio-médios e médios-ligeiros, soma 46 vitórias (39 nocautes) e 6 derrotas.