Mayweather pode lutar em Wembley, em maio

Floyd Mayweather vai voltar aos ringues em maio. A previsão foi feita pelo próprio pugilista, após derrotar o mexicano Saul Canelo Alvarez. No planejamento do melhor boxeador da atualidade, serão duas lutas no ano que vem e mais duas em 2015, fechando o contrato de seis combate assinado com o canal Shoetime, em fevereiro, no valor de US$ 250 milhões. As datas sempre serão maio e setembro.

Um adversário que surge com grandes possibilidades é o britânico Amir Khan, que antes terá pela frente Devon Alexander, em 7 de dezembro, em Nova York. Richard Schaefer, CEO da Golden Boy, sonha com um duelo em Wembley para 80 mil pessoas. “Seria um evento fantástico.”