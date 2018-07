Mayweather x Canelo: recordes

A luta entre Floyd mayweather e Saul Canelo Alvarez foi a mais vista no México em todos os tempos. Segundo o canal Showtime e a empresa Golden Boy Promotions, oito em cada dez televisores ligados estavam no combate de Las Vegas.

A audiência atingiu 41 pontos, o que equivale a 33 milhões de telespectadores. O evento de sábado nos EUA superou em dez pontos o terceiro duelo entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez.

O circuito fechado em Las Vegas superou as expectativas de 25 mil bilhetes. Foram 26.163 entradas, com uma arrecadação recorde de US$ 2.615.360,00.