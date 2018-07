A luta entre Floyd Mayweather e Saul Canelo Alvarez vendeu US$ 150 milhões no sistema pay per view, novo recorde, superando os US$ 136 milhões de Mayweather x De la Hoya (2007).

Mas no número de assinaturas Mayweather x De La Hoya segue sendo a mais negociada, com 2,5 milhões, contra 2,2 de Mayweather x Canelo.