Mayweather x Maidana 2: para esquecer

Um horror a segunda luta entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana. Melhor se não tivesse ocorrido. Mayweather definitivamente não tem pegada de meio-médio. Administra as lutas e frustra adversários e os fãs do boxe. Maidana exagera ao lutar ‘sujo’. Sem sequência de golpes, não sabe o que fazer quando tem o adversário nas cordas.

A obsessão de Mayweather por terminar a carreira invicto está diminuindo sua importância na história do boxe. Em 2015, enfrente Miguel Cotto. Saul Canelo Alvarez ou Manny Pacquiao. Se for para perder, que perca com dignidade. Vitórias como esta de hoje não valem nada.