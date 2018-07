Mayweather x Maidana: oficial

Agora é oficial. Floyd Mayweather enfrenta Marcos Maidana, dia 3 de maio. O local será anunciado em breve, juntamente com o valor dos ingressos. O mais provável é que seja o MGM Hotel, em Las Vegas, local das oito últimas lutas de Mayweather, mas o Barclay’s, em Nova York, tenta “roubar” o evento em cima da hora. O anúncio da luta foi feito no dia do 37º aniversário de Mayweather.

Esta será a terceira luta de Mayweather sob o controle do contrato de US$ 250 milhões que assinou com o canal Showtime em fevereiro do ano passado. Robert Guerrero e Saul Canelo Alvarez foram os rivais derrotados, ambos por pontos. Maidana não dará à Showtime o mesmo retorno de Canelo por não ser tão popular quanto o mexicano.

Mayweather soma 45 vitórias, com 26 nocautes, enquanto Maidana acumula 35 vitórias (31 nocautes) e três derrotas. Sua última apresentação foi em 14 de dezembro quando venceu, por pontos, de forma sensacional Adrien Broner, amigo de Mayweather. “A última apresentação de Marcos Maidana me chamou muito a atenção “, disse Mayweather . “Ele é um lutador extremamente habilidoso que traz o perigo do nocaute para o ringue. Acho que será uma grande luta para mim e um desafio para ele tentar fazer o que os outros 45 não conseguiram: me vencer.”

Maidana demonstrou sua felicidade. “Estou extremamente feliz de ter a chance de mostrar que sou o melhor meio-médio do mundo. Não me importo dele estar invicto e ser o campeão. Trarei o poder latino para o ringue em 3 de maio.”

Richard Shaefer, CEO da Golden Boy Promotions, também está entusiasmado. “Maidana é o tipo de lutador que todo mundo gosta de ver lutar, pois suas lutas jamais são chatas. É o lutador que todos ficam perguntando quando que vai subir no ringue de novo. Com um golpe ele pode mudar o resultado de uma luta. Vimos Maidana em ação contra Broner e sabemos do que ele é capaz.”

Leonard Ellerbe , chefe-executivo da Mayweather Promotions, demonstrou preocupação com o argentino. “Esta é uma luta extremamente perigosa para Floyd. Maidana é um artista do nocaute, técnico e se apresenta cada combate melhor. Teremos uma grande disputa.”

Depois de Maidana, Mayweather planeja lutar em setembro, mas, segundo Stephen Espinoza, diretor de esportes do canal Showtime, a data pode ser prorrogada para outubro.