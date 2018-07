Mayweather x Maidana vende ‘apenas’ 854 mil assinaturas

A luta entre Floyd Mayweather e Marcos Maidana, dia 3 de maio, vendeu “apenas” 854 mil assinaturas no pay per view, segundo o canal Showtime. O número é considerado baixo, pois o Showtime possui um contrato com Mayweather, que previa uma negociação mínima de 1 milhão de assinaturas para cada uma de suas seis lutas. Com isso, o norte-americano terá de escolher um adversário forte para o segundo semestre.

A resposta do canal HBO, rival do Showtime, foi imediata. A expectativa é de que Juan Manuel Marquez vença Mike Alvarado, sábado, e encara pela quinta vez o filipino Manny Pacquiao, garantindo o maior número de vendas do pay per view no ano.

Essa é o tipo de briga que vale a pena.