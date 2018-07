Mayweather x Pacquiao: anúncio dia 1º?

Muitos críticos nos Estados Unidos apostam que o anúncio oficial do combate entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao deva ocorrer em 1.º de fevereiro, dia do Superbowl. O maior evento norte-americano do esporte é transmitido pelo canal NBC, que recentemente acertou um mega-contrato com o empresário Al Haymon, que cuida da carreira de Mayweather.

Mayweather está na Austrália e também existem rumores de que ele possa aceitar um segundo combate com Miguel Cotto, depois que o porto-riquenho encerrou negociações para uma luta contra Saul Canelo Alvarez.