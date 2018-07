Mayweather x Pacquiao: dia 4 de maio?

Leonard Ellebe, um dos melhores amigos de Floyd Mayweather, disse que o pugilista norte-americano vai lutar duas vezes em 2013: dia 4 de maio e 14 de setembro. Os dois eventos serão no MGM Hotel, em Las Vegas, onde mora Mayweather. Segundo Ellebe, as negociações estão praticamente fechadas com Richard Schaefer, da empresa Golden Boy Promotions.

Ellebe também disse que os adversários ainda não estão definidos, mas o desejo de Mayweather é o de enfrentar em 4 de maio o filipino Manny Pacquiao, que luta sábado, contra o mexicano Juan Manuel Marquez.

Será que agora vai?