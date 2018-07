México perde 6 títulos mundiais em 2013

O México foi o país que mais perdeu títulos mundiais em 2013. Os mexicanos, que somavam 13 cinturões em 2012, terminaram o ano com apenas sete campeões. Estados Unidos, Japão e Argentina tiveram muitos motivos para festejar após os últimos 12 meses.

Os norte-americanos, maiores colecionares de títulos do boxe profissional, aumentaram sua coleção de 11 para 13. Os japoneses passarm de seis para oito, enquanto os argentinos acumulam três campeonatos do mundo, um a mais do que em 2012.

O Brasil, que tem quatro campeões do mundo, apostam nos irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão para voltar a disputar um título mundial no profissionalismo.