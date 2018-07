Michael no Super Six

Já está nas mãos de Michael Oliveira uma proposta para ele fazer uma das preliminares da final do Super Six, dia 29 de outubro, em Atlantic City. Neste dia, Carl Froch e Andre Ward vão disputar o título do torneio.

Se tudo ficar certo, Michael estará na programação. Com isso, o duelo com Popó, que estava previsto para novembro pode ficar para o início de 2012.

Seria ótimo para o Michael que os dois eventos se realizassem. Em caso de duas vitórias, o pugilista de 21 anos ganharia credibilidade e visibilidade.