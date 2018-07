Michael Oliveira deve lutar dia 19 de fevereiro

Dia 19 de fevereiro deverá ser a data da próxima luta de Michael Oliveira. Carlos Oliveira, pai e empresário do jovem pugilista, promete um grande evento, superior ao realizado em 20 de novembro no Espaço das Américas. Michael deverá lutar no Ibirapuera, com uma apresentação do lendário pianista João Carlos Martins, que, aliás, é pai do meu amigo João Carlos Assumpção.

As negociações podem levar Michael a lutar pelo título mundial da IOB – Organização Internacional de Boxe -, que está vago. O cinturão não vale muito, mas é um atrativo para o público e imprensa.