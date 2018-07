Michael Oliveira venceu o estoniano Sergei Melis, por pontos, na madrugada deste domingo, no The Hershey Center, em Mississauga, no Canada. Os jurados foram a favor do brasileiro? 79 a 73, 77 a 75 e 77 a 75. Melis perdeu a sexta das oito ultimas lutas. A expectativa agora se vira para o duelo de Michael contra o veterano Acelino Popo Freitas, que esta previsto para 19 de maio, no Rio.