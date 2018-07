Michael x Chavez: para o primeiro trimestre

Carlos Oliveira, pai de Michael Oliveira, negocia com algumas emissoras de TV para a transmissão do combate diante do mexicano Omar Chavez para o primeiro trimestre de 2013.

Após a derrota por nocaute para Popó, em 2 de junho, Michael venceu dois duelos na República Dominicana. Nocauteou Alexandre Hernandez e David Toribio e conquistou dois cinturões latinos.

Frente a Omar Chavez, Michael terá um duelo decisivo para o futuro próximo de sua carreira. Aos 22 anos, o brasileiro soma 19 vitórias (14 nocautes) e uma derrota.

Omar, filho mais novo da lenda Julio Cesar Chavez, não luta desde 21 de julho, quando perdeu para Jorge Paez Jr. pela segunda vez. O mexicano perdera para este mesmo oponente em dezembro de 2011. Ambas por pontos.

Omar, de 22 anos, acumula 28 vitórias (22 nocautes), duas derrotas e um empate.