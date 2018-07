Michael x Popó: contrato será assinado semana que vem

Michael Oliveira e Acelino Popó Freitas vão assinar o contrato da esperada luta semana que vem, no Rio, na sede do SporTV, canal que vai transmitir o combate. O duelo pode ser no Maracanãzinho, em 26 de maio. Os dois lutadores devem se encontrar dia 23 ou 24.

O combate estava planejado primeiramente para uma arena a ser construída nas areias de Copacabana, em frente do Copacabana Palace, dia 19 de maio. Mas como será transmitido ao vivo para os EUA, Canadá e Inglaterra, a data foi esticada para mais uma semana. Assim foge da forte concorrência da revanche entre Amir Khan e Lemont Peterson.