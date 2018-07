Michael x Popó pode ser no Uruguai

A esperada luta entre Michael Oliveira e Acelino Popó Freitas poderá ser no Casino Conrad, em Punta Del Este, no Uruguai, dia 26 de maio. Inicialmente, a disputa seria no Rio em uma arena na praia de Copacabana ou no Ginásio do Maracanazinho. Entendo as questões financeiras, mas acho que este combate deveria ser em São Paulo, no Ginásio do Pacaembu ou Ibirapuera. Levar Michael x Popó para Punta Del Este é como colocar Palmeiras x São Paulo em Presidente Prudente.