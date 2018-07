Michael x Popó vai ser no Copacabana Palace

O esperado duelo entre Michael Oliveira e Acelino Popó Freitas vai ser dia 19 de maio, no Rio, em uma arena montada na praia em frente ao tradicional hotel Copacabana Palace. Segundo Carlos Oliveira, pai e empresário de Michael, a luta fará parte de uma festa especial em comemoração aos 50 anos do Conselho Mundial de Boxe.

É possível que o mexicano Saul “Canelo” Alvarez coloque em jogo o cinturão dos médios-ligeiros, versão CMB, na mesma noitada de Michael x Popó. Uma reunião, dia 5, no Rio, vai colocar todas as partes frente a frente para finalizar as negociações.

O evento terá um custo aproximado de US$ 4 milhões. Só a bolsa de Popó é de R$ 800 mil. Um jantar de gala será oferecido a 500 pessoas no dia anterior à luta, quando será realizada a pesagem dos lutadores.

Carlos Oliveira, que esteve na última convenção do CMB, em Las Vegas, afirmou ter de Jose Sulaymán, presidente do CMB, a promessa de que várias personalidades do boxe estarão presentes na noitada de Michael x Popó.