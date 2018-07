Miguel e Michael

A empresa MO productions fechou co-produção com a Miguel Cotto Productions para uma programação na República Dominicana, em 25 de maio. Na oportunidade, Michael Oliveira fará mais uma apresentação, possivelmente diante do italiano Emanuele Della Rosa, terceiro colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe. Michael ocupa a 13ª posição. Uma vitória pode colocar o brasileiro entre os dez principais da entidade.

Della Rosa pediu bolsa de 70 mil euros e as negociações estão em adiantamento. Com isso, o duelo entre os pesados brasileiros Raphael Zumbano e George Arias deverá ficar para o segundo semestre.