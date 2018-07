Mike Tyson agita lutas no MGM

A presença de Mike Tyson nesta quinta-feira à noite no Centro de Convenções do Hotel MGM agitou a noitada que teve como combate principal a vitória do bom peso meio-médio Shawn Porter sobre o veterano Julio Diaz, por pontos.

Dois novatos também demonstraram nboa técnica. O primeiro foi o peso leve Robert Easter Jr., que nocauteou no primeiro assalto Lance Williams para somar a sétima vitória consecutiva por nocaute.

O outro destaque foi o canhoto Errol Spence Jr., que chegou à oitava vitória (sete nocautes), ao derrubar Jesus Tavera também no primeiro assalto.

Na mesma noite, Diego De La Hoya, sobrinho do lendário Oscar De La Hoya, estreou no profissionalismo com uma vitória sem muito brilho sobre porto-riquenho Luis Cosme.

Diego De La Hoya mostrou boa variedade de golpes, erra pouco o alvo, tem boa postura, mas sua defesa mostrou-se vulnerável e a pegada não parece forte para um supergalo. Mas ainda é cedo para tirar conclusões.