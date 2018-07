Fui informado agora há pouco pelo incansável e competente Gabriel Leão da morte do senhor Milton Rosa. É mais uma grande tristeza que temos de enfrentar. É a vida. E como ela é dura. Mas vamos lembrar do maior momento da carreira do senhor Milton Rosa, que morreu, aos 78 anos, vítima de derrame.

Em 1º de agosto de 1958, Milton Rosa e Paulo de Jesus realizaram uma das maiores lutas da história do boxe brasileiro. Paulo de Jesus venceu por nocaute técnico no décimo assalto. Milton foi parar no hospital, em coma. Djanira, então enfermeira, cuidou do boxeador e os dois se apaixonaram e ficaram juntos até o fim.

Falei várias vezes com o senhor Milton Rosa. A última foi no fim de 2010, em uma das comemorações dos 50 anos do primeiro título mundial de Eder Jofre. Era uma simpatia. Humilde, falou com minha mulher, minhas filhas, meu sogro (um amante do boxe). Contou histórias, sempre com o sorriso no rosto.

Descanse em paz.