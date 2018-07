Morales x Barrios: em perigo

Uma juíza impediu a viagem do argentino Rodrigo Barrios para o México, onde iria enfrentar Erik Morales, sábado à noite, em Tijuana. Barrios é acusado de matar uma jovem de 20 anos, em um acidente de carro ocorrido em janeiro, próximo a Buenos Aires. Os advogados de Barrios ainda vão tentar uma liberação. Apresentaram às autoridades as passagens de ida, volta, e as datas com a chegada e saída do México. Inclusive uma carta de Oscar De La Hoya, organizador do evento, responsabilizando-se pelo retorno do boxeador.