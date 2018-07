Morre Butch Lewis

Uma das imagens mais marcantes do boxe é o desespero de Butch Lewis ao lado do ringue em Atlantic City nos segundos iniciais do combate entre Mike Tyson e Michael Spinks, em 1988.

Lewis era empresário de Spinks e antes da luta havia ido até o vestiário de Tyson para tentar aumentar o desequilíbrio emocional do então campeão mundial dos pesos pesados, que acabara de se divorciar e de briga com o empresário Bill Cayton.

Pois Lewis, antes de chegar ao camarim de Tyson, escutou barulhos esquisitos nas paredes. Foi quando viu Tyson socando as paredes e imaginou o que ele poderia fazer com Spinks.

Como todos sabem, Spinks perdeu ainda no primeiro assalto.

Lewis era uma figuraça. Usava paletós, sem camisa e de gravata. Foi uma figura marcante.

Morreu sábado, aos 65 anos, de ataque cardíaco.