Morreu agora há pouco Emanuel Steward, um dos maiores técnicos de boxe de todos os tempos. Ele sofria de câncer no estômago e tinha passado uma cirurgia em setembro. Steward, de 68 anos, que trabalhava também como comentarista do canal HBO, orientou grandes nomes do pugilismo. Thomas Hearns foi de seus grandes pupilos. Steward era o treinador atual do peso pesado Wladimir Klitschko.