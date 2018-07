Uma das primeiras pessoas que conheci no boxe foi o senhor Santo Arias, pai do peso pesado George Arias. Uma “figuraça”, gente muito boa. Fazia de tudo para promover com um orgulho tremendo a carreira do filho. Sabia como poucos sobre a nobre arte. Seu Santo Arias morreu nesta segunda-feira. Vai fazer muita falta. Meus pêsames.