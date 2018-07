Muito estranha a derrota de Douglas Ataíde. Vale uma revanche

Veja a desclassificação de Douglas Ataíde, sábado à noite, em Buenos Aires, diante do argentino Jorge Heiland. No intervalo do quinto para o sexto assalto, o juiz achou um inalador dentro do ringue. Disseram que era do córner do brasileiro e ele acabou desclassificado. Os jurados davam o argentino como vencedor por pontos quando a luta parou. Os críticos, inclusive os da TV, viam o brasileiro na frente.

Detalhe: ninguém dentro do ginásio viu Ataíde usar o inalador, o que seria proibido. Esquisito, muito esquisito.

Valeria uma revanche.