Murray promete à filha derrotar Martinez

Martin Murray fez uma promessa a sua filha caçula Aisla, de três meses, antes de ir para Buenos Aires. “Papai vai trazer o cinturão para você”, disse Murray, pai também de Archie e Amelia.

Murray chegou sexta-feira a capital argentina e já foi ao Estádio Jose Amalfitani, local do duelo de sábado contra o argentino Sergio Martinez, pelo título mundial dos médios, versão Conselho Mundial de Boxe.

Vestido com a camisa do Velez Sarsfield, o britânico viu o time local perder para o Newell’s Old Boys, por 3 a 1. “Sei que vou sofrer grande pressão da torcida, mas sinto que daqui 30 anos vou lembrar do dia 27 de abril como um grande momento da minha vida.” Os 48 mil ingressos foram vendidos.

Murray está invicto como profissional. Soma 25 vitórias (11 nocautes) e um empate.