Nacho: “Dinheiro e fama subiram à cabeça de Marquez”

“Dinheiro e fama subiram à cabeça de Juan Manuel Marquez”. A frase é do técnico Nacho Beristain, que trabalha há muito tempo com o pugilista mexicano. Segundo Nacho, Marquez é outra pessoa após a sensacional vitória sobre Manny Pacquiao, em junho do ano passado.

O lendário Julio Cesar Chavez não acredita que Marquez tenha mudado sua forma de ser. “Mas também não posso falar nada contra Nacho, afinal ele o (Marquez) conhece muito bem”, disse JC Superstar.

Marquez ainda não decidiu quando voltará aos ringues. Suas maiores possibilidades são Timothy Bradley, o vencedor entre Brandon Rios e Mike Alvarado, que lutam neste sábado, e o próprio Manny Pacquiao.