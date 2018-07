Adoro o boxe e defendo que seu treinamento deveria ser colocado nas escolas. O treinamento! Mas não achei legal o que vi neste vídeo. O garoto ainda é muito pequeno. As pancadas no protetor podem machucar seus punhos, mãos…mas que ele bate bunitinho, bate, não é? Tomara que ele cresça bastante e continue a gostar do boxe.