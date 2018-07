A Top Rank tenta acertar com o mexicano Juan Manuel Marquez um combate diante do filipino Manny Pacquiao para 5 de novembro, em Las Vegas. Mas Marquez tem uma boa proposta (US$ 5 milhões) da Golden Boy Promotions para encarar o porto-riquenho Victor Ortiz, que estaria inclinado a encarar Floyd Mayweather Jr.. Acontece que o “Garoto Bonito” sofre uma série de processos fora dos ringues.