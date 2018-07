Nelson Mandela e o boxe

Nelson Mandela começou a praticar boxe em 1950, no Donaldson Orlando Community Centre, em Joannesburgo. “Não tínhamos ringue, protetor de boca, as luvas eram velhas e treinávamos em cima do cimento, qoe era perigoso para quem sofria nocaute”, dizia o lendário líder da África do Sul.

Mas o que um pacifista, seguidor de Mahatma Gandhi, poderia ver de atraente em um esporte violento como o boxe. “O boxe é igualitário. No ringue, diferença social, religiosa, de cor, idade, são irrelevantes. Quando você circula seu adversário, nada disso tem valor.”

