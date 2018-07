No verão americano, Esquiva vai correr às 3h

Restam pouco mais de dois meses para o início do verão americano, mas Esquiva Falcão já sabe que terá de levantar bem cedo para correr em Las Vegas. Assim como faz Floyd Mayweather, o brasileiro planeja fazer suas corridas às 3 horas da manhã para fugir do forte calor da “Cidade do Jogo”.

“O Miguel (Diaz, treinador) me disse que não dá para correr a partir das 5 horas, pois fica muito abafado e cansa demais”, disse o pugilista, que treina na academia da Top Rank.

O horário da madrugada será utilizado na preparação para o combate de 19 de julho, em Macau, na China, que será o quarto da carreira profissional do pugilista brasileiro.

Os demais treinamentos são feitos dentro da academia, com ar condicionado, o que evita um desgaste desnecessário com o forte calor do deserto.